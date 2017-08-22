Британское правительство опубликовало новые документы с предложениями по Brexit

2017-08-22 16:30 | www.trend.az | 4

Правительство Великобритании опубликовало новые документы, излагающие видение Лондона относительно планов по построению будущего партнерства с Евросоюзом после Brexit, передает во вторник ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Согласно опубликованным документам, Великобритания рассчитывает на сотрудничество с ЕС в области гражданского права, чтобы разрешить трансграничные судебные споры после выхода из сообщества.

"Соединенное Королевство хочет построить новые, прочные и особые партнерские отношения с Евросоюзом. Этот документ является частью серии ключевых моментов, которые формируют видение правительства в отношении этого сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лондон также намерен защитить права потребителей, которые приняли решение подать в суд на производителя в другой стране в связи с реализацией им некачественного товара, определить порядок расторжения брака и установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, один из родителей которых проживает в одной из стран Евросоюза.

Великобритания, в частности, подтвердила свои планы по выходу из-под "прямой юрисдикции" Европейского суда, однако в то же время признала, что в рамках будущего сотрудничества в сфере гражданско-правовых отношений необходимо принимать во внимание "региональные правовые механизмы", имея ввиду Европейский суд.