Азербайджан является стратегическим партнером Грузии - советник премьера

2017-08-22 16:34 | www.trend.az | 4

Советник премьер-министра Грузии по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе принял сегодня первого заместителя председателя, главного исполнительного директора Caspian European Club и Caspian American Club Тельмана Алиева, передает во вторник Грузия-Online.

По сообщению администрации правительства, на встрече бы рассмотрены планы и проекты, которые будут реализованы в рамках Caspian Energy Georgia в ближайшие пять лет.

Советник премьер-министра Грузии отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Он также подчеркнул высокие темпы реализации совместных проектов.

"Взаимопонимание и тесное сотрудничество на уровне государственных структур обуславливают необходимость налаживания тесных контактов представителей частного сектора Грузии и Азербайджана". - сказал советник премьера Грузии.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше пяти тысяч компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе.