Угрожавший водителю автобуса хулиган оказался мошенником и наркоманом

2017-08-22 17:37 | www.apa.az | 3

Главное управление полиции и прокуратура города Баку распространили совместное заявление в связи с арестом человека, угрожавшего водителю автобуса.

Как передает АПА, в сообщении говорится, что в результате проведенных сотрудниками столичной полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий на территории Бинагадинского района был арестован и привлечен к ответственности сбежавший с места происшествия.

Было отмечено, что 16 августа примерно в 22:00 житель города Барда Оруджев Орхан Джамиль оглу (1988 г.р.) пришел на конечную остановку автобуса №85, вошел в автобус и начал угрожать водителю за то, что он не остановил транспортное средство по его указу. Затем он стал размахивать находящимся в его руках предметом, напоминающим огнестрельное оружие, после чего скрылся с места происшествия.

По факту в Следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.



В результате проведения неотложных следственно-оперативных мероприятий О.Оруджев задержан 22 августа в качестве подозреваемого. При обыске у него обнаружены 1 пневматический пистолет и 7 грамм наркотического вещества героин.



По делу были назначены соответствующие экспертизы и осуществлены другие необходимые мероприятия. В ходе следствия установлено, что О. Оруджев совершил мошенничество, взяв принадлежащие Ага Мамедову 16500 манатов в обмен на обещание содействовать освобождению из заключения его сына Мамедова Эльнура Ага оглу.

Действия О.Оруджева классифицируются по статьям 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК Азербайджана.



Решением суда в отношении О.Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста.



В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.