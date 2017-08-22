Гаджи Абдул об Аязе Муталлибове

2017-08-22 16:52 | www.oxu.az | 4

Председатель общества Tövbə (Исповедь) гаджи Абдул Абдулов ранее заявлял, что в этом году в 29-й раз совершит паломничество хадж и возьмет с собой сына гаджи Абдула. Однако в этом году гаджи не сможет отправиться в хадж.

Как передает Oxu.Az, гаджи Абдул Абдулов сделал заявление Modern.az по этому поводу.

«В этом году я не смогу отправиться в хадж. Я лишь сейчас принял решение не ехать, хотя мы с сыном Абдулом были полностью готовы к паломничеству. Если бы я поехал, это было бы мое 29-ое паломничество».

Гаджи Абдул назвал причину, по которой он не совершил хадж в этом году.

«Потому, что мечеть «Имам Гусейн» закрыта на ремонт. При поддержке Фонда Гейдара Алиева было поручено отремонтировать мечеть. Я принял решение проследить за ремонтом мечети, поэтому не смогу поехать в хадж».

Гаджи Абдул бросил камень в огород тех, кто ни разу не совершал хадж:

«Все мусульмане должны посетить Дом Аллаха. Меня часто спрашивают об экс-президенте Аязе Муталлибове. Вновь говорю: Аяз Муталлибов должен совершить хадж. Хадж очищает душу».

Э.А.

