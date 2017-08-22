В Японии начали продавать кубик Рубика из мяса – ФОТО

2017-08-22 16:59 | www.oxu.az | 4

Довольно необычная игрушка появилась на прилавках японских магазинов. Там начали продавать кубик Рубика, который изготовлен из сушёного мяса, которое содержится в лапше быстрого приготовления, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Стоимость мясной головоломки составляет 33 доллара, а её размеры полностью совпадают с оригинальным кубиком Рубика.

По утверждению производителя мясного кубика, собрать эту головоломку будет куда сложнее, чем оригинал, ведь его грани одноцветны и отличаются только рельефным рисунком.

Н.О.