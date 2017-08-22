Армения пытается найти новые центры силы в лице Запада – российский эксперт

2017-08-22 16:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сближение Армении с Европейским союзом и НАТО - выстроенная политическая линия Еревана, который считает, что Россия, как основной посредник в введении переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, а также как основной партнер страны в экономическом и политическом контексте, сегодня не способна защищать интересы ни Армении, ни армянского народа, сказал Trend во вторник лидер движения "Новая Россия", политолог, известный общественный деятель Никита Исаев.

«Сближение Армении с Европейским союзом и в целом с Западом давно уже не является новостью, не является чем-то удивительным. Кроме того, это сближение в экономическом и политическом пространстве уже продвинулось достаточно далеко. Как и военное сотрудничество Армении с НАТО, которое для Еревана считается приоритетом. Таким образом, Армения находит новые центры силы в лице Брюсселя для защиты своих экономических и политических интересов, а также для перенастройки своей политической и экономической системы», - сказал политолог.

Все переговорные процессы по сотрудничеству Армении с НАТО, в том числе участие страны в многонациональных учениях под эгидой альянса в начале августа в Грузии, причем совместно с откровенными геополитическими и военными противниками России, говорят о том, что Армения ищет поддержки в лице альянса, отметил Исаев.

По мнению эксперта, скорее всего, этот путь будет проходить достаточно спокойно, без внутренних потрясений, как это было на Украине. Потому что явных пророссийских настроений в Армении сейчас недостаточно для того, чтобы в общество произошел раскол, считает он.

«Армения сделала свой выбор, думаю, что дальше не будет смысла удивляться комментариям и заявлениям официальных лиц Армении о евроинтеграции», - сказал Исаев.

По словам политолога, Россия в данном случае должна будет занять прагматичную позицию, ей не удастся сделать по-другому. России придется воспринимать Армению уже не как часть своего т.н. «русского мира», а воспринимать ее как сторонника европейской интеграции и выстраивать свои отношения с Арменией по-другому.

Армения уверенно идет к подписанию нового соглашения с ЕС, сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян в понедельник журналистам, передают армянские СМИ.

Напомним, что в 2013 году Армения отказалась парафировать соглашение об ассоциации с ЕС из-за решения вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Тем не менее спустя четыре года Армения и ЕС собираются подписать новое рамочное соглашение. Согласно предварительным данным, оно будет подписано в Брюсселе в ноябре.

(Автор: Себа Агаева)