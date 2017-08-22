Прокурор Мамедов хочет посадить Поклонскую

2017-08-22 17:06 | www.oxu.az | 4

В отношении депутата Госдумы РФ, экс-прокурора Натальи Поклонской Генеральная прокуратура Украины расследует два уголовных производства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом 22 августа на брифинге сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что Поклонскую подозревают в государственной измене и в причастности к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом прокуратура АР Крым расследует «еще несколько эпизодов, связанных с ней».

«Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения», - отметил Мамедов.

Н.О.