Машинист в Бакинском метро не смог остановить поезд

2017-08-22 17:10 | www.oxu.az | 3

В Бакинском метро из-за ошибки машиниста поезд не смог остановиться вовремя.

Как передает Oxu.Az, об этом baku.ws сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, сонный машинист не сумел остановиться вовремя, и часть вагонов остановились в туннеле.

Глава пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев подтвердил Oxu.Az данный факт.

Он заявил, что инцидент произошел на станции «Мемар Аджеми».

По его словам, машинист связался с диспетчером, после чего дал задний ход.

А.Г.

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