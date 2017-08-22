Машинист в Бакинском метро не смог остановить поезд
2017-08-22 17:10 | www.oxu.az | 3
В Бакинском метро из-за ошибки машиниста поезд не смог остановиться вовремя.
Как передает Oxu.Az, об этом baku.ws сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, сонный машинист не сумел остановиться вовремя, и часть вагонов остановились в туннеле.
Глава пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев подтвердил Oxu.Az данный факт.
Он заявил, что инцидент произошел на станции «Мемар Аджеми».
По его словам, машинист связался с диспетчером, после чего дал задний ход.
А.Г.
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