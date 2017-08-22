Летнее настроение от Оксаны Расуловой (ФОТО)

2017-08-22 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница индийских танцев и актриса Оксана Расулова представила новый фотопроект под названием "Летняя девушка", сообщает Trend Life.

"Лето - это сезон отпусков, релакса и наслаждения, время, когда ярко сияет солнце, а настроение на высоте. Скоро наступит осень, но лето всегда будет жить в нашей душе. Надеюсь, наша фотосессия понравится людям и привнесет свои краски в летнюю пору", - отметила Оксана Расулова.

Над образом Оксаны работала дизайнер Зумруд Мирзалиева, которая также является автором идеи проекта. Визаж и make-up Нура Бабаева, фотограф Нико Аббасов.

(Автор: Вугар Иманов)