Испанская газета «Marca» принесла Азербайджану извинения за «Карабах»

2017-08-22 17:57 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в посольстве, в статье газеты «Когда футбол стирает границы» была опубликована ложная информация о том, что якобы Нагорный Карабах является неподконтрольной Азербайджану территорией, а футбольный клуб «Карабах» не относится к ней.

С редакцией газеты «Marca» связались, выразили протест в связи с опубликованной статьей. Также главному редактору было направлено письменное обращение в связи с корректировкой или удалением ложной информации из статьи. Футбольный клуб «Карабах» также выразил протест газете «Marca». В результате проведенных неотложных мероприятий и предпринятых усилий газета «Marca» сделала соответствующие корректировки в статье и принесла извинения», - сказали в посольстве.