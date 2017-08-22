«Копенгаген» наказан перед матчем с «Карабахом»

2017-08-22 17:20 | www.oxu.az | 2

Датский футбольный клуб «Копенгаген» наказан перед ответной встречей стадии плей-офф Лиги Чемпионов с азербайджанским «Карабахом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной стало поведение болельщиков столичного клуба во время выездной встречи с «Брондбю» в рамках V тура Суперлиги Дании.

Дисциплинарный комитет Датского футбольного союза оштрафовал «Копенгаген» на 150 тысяч крон (примерно 40 000 манатов). Клуб также проведет следующий домашний матч в рамках чемпионата без зрителей.

Э.А.

