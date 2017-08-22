Россия предоставит Беларуси госкредит на $700 млн

2017-08-22 17:15 | www.trend.az | 2

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении государственного кредита Беларуси на 700 миллионов долларов. Соответствующее решение опубликовано на российском официальном правовом портале, передает Белта.

"Одобрить представленный минфином России согласованный с МИД России, минэкономразвития России и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Беларуси о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Минфину России совместно с МИД поручено провести переговоры с белорусской стороной и подписать соглашение от имени российского правительства.

Согласно проекту соглашения, кредит выдается сроком на 10 лет. Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами (начиная с 2018 года) - в апреле и октябре.