Марк Уолберг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

2017-08-22 17:19 | www.trend.az | 4

Американский актер Марк Уолберг признан самым высокооплачиваемым актером года по версии журнала Forbes, следует из данных рейтинга, опубликованного на сайте издания, передает РИА Новости

Уолберг известен по ролям в фильмах "Планета обезьян", "Боец", серии "Трансформеры" и был номинирован на премию "Оскар" за роль в фильме "Отступники". Согласно опубликованным данным, с июня 2016 по июнь 2017 года актер заработал порядка 68 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял американский рестлер и киноактер Дуэйн "Скала" Джонсон, чей годовой заработок оценивается в 65 миллионов долларов. В топ-20 самых высокооплачиваемых актёров также вошли Вин Дизель, Джеки Чан, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Самуэль Л. Джексон и Мэтт Дэймон. Замыкает рейтинг актер Марк Руффало, заработавший в текущем году 13 миллионов долларов.

Как отмечает издание, в совокупности двадцать актеров заработали 720 миллионов долларов.