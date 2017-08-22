Azerbaycan ve Türkiye helikopter gönderdi

2017-08-22 17:54 | www.trend.az | 0

Gürcistan'da iki gün önce başlayan orman yangını söndürülemiyor. Yangının söndürülmesi çalışmaları için bölgede 250 kişilik itfaiye ekibi görev yapıyor. Yetkililer tarafından bölgede etkili olan rüzgarın, yangın söndürülme çalışmalarına zorluk çıkarttığı belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından gönderilen "Ka-32A" tipli yangın söndürme helikopteri TSİ 07.40'da Gürcistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gürcistan'daki orman yangınını söndürmek üzere Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından da iki helikopter Gürcistan'a gönderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan iki helikopter, sabah erken saatlerde Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Tiflis'teki orman yangınını söndürmek üzere Gürcistan'a gönderildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, komşu ülkelere ülkedeki orman yangınlarını söndürme konusunda yardım ettikleri için teşekkür etti. Margvelashvil, "Doğal felaketin üstesinden gelmemize yardım eden Azerbaycan'a ve Türkiye'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.