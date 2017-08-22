Саакашвили: Молдавией, Грузией и Украиной управляют олигархи

2017-08-22 17:26 | www.oxu.az | 4

Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в своём интервью BBC заявил, что олигархи захватили власть в Молдавии, Грузии и Украине, передает Oxu.Az.

«Всё обстоит на самом деле не так, как кажется. Грузией управляет один олигарх, Молдавией — другой, Украиной — несколько олигархов, которые контролируют всё правительство и более 70% украинского ВВП», - сказал бывший губернатор Одесской области.

Он также отметил, что премьер-министры и министры в этих странах не обладают властью, несмотря на то что западные политики, приезжая в эти страны, пожимают руки именно им.

«Кто отвечает за эти страны? Олигархи, давайте не будем притворяться», - говорит Саакашвили.

Напомним, что 26 июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. 10 сентября политик намерен вернуться в страну, въехав туда из Польши.

Н.О.