Перестрелка в армянской армии: Ранены высокопоставленные офицеры

2017-08-22 17:32 | www.oxu.az | 4

Накануне, в армянской воинской части произошел еще один инцидент, в результате которого были тяжело ранены два офицера – подполковник и капитан воинской части, дислоцированной на линии соприкосновения огня в направлении оккупированного Ходжавендского района.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский сегмент соцсетей.

Как сообщается, один из раненых – офицер по фамилии Арсен Ховакимян.

Минобороны Армении пытается скрыть эту информацию от широкой общественности и обвинить азербайджанскую сторону в нарушении перемирия.

Н.О.