Почти 80 человек погибли во время ударов коалиции США в Ракке

2017-08-22 17:21 | www.trend.az | 2

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.

Также, по данным агентства, менее чем за 48 часов до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате чего погибли 20 жителей.

Ранее Сирия призвала Совбез ООН распустить коалицию, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям. Власти подчеркнули, что своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском.

В начале августа коалиция признала, что с начала операции против группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителей. Местные власти и независимые наблюдатели не раз отмечали, что подобные оценки сильно занижены.