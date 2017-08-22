Священник из Баку советует россиянам мейхану: К словам в Азербайджане отношение весьма серьезное

2017-08-22 17:26 | www.trend.az | 3

Священник Дионисий Свечников из Баку - о прогремевшем на днях "рэп-баттле", который уже успели сравнить с традиционной азербайджанской мейханой, сообщает Trend Life со ссылкой на www.pravmir.ru ) российское издание "Православие мир".

"Сегодня прочитал о баттле, то есть битве – словесном состязании двух российских рэперов. Народ обсуждает его вовсю как событие национального масштаба. По большому счету, ничего удивительного, народ любит что-то обсуждать – было бы что. И вот, среди прочих мнений одно привлекло мое внимание: «Не вижу принципиальной разницы между этим баттлом и мейханой “Ты кто такой, давай, до свидания!».

От рэпа я далек, а вот мейхана мне ближе, но, конечно, не духовно, а в силу того, что родился, вырос и живу в Баку. Я не раз ее слышал, и мне было интересно, с чем же ее сравнивают. Дай, думаю, гляну одним глазком на этот баттл.

Поскольку я мало что понимаю в рэпе, то не очень представлял, что увижу. Ожидал каких-то витиеватых рифмоплетений, интересных мыслей и т.д. Но первые же минуты баттла спустили меня на землю. Бились два уважаемых в своих кругах рэпера, господа Оксимирон и Слава КПСС (он же Гнойный). Бились битый час, поливая друг друга, как из ушата, потоками рифмованной грязи. Оксимирон без мата, товарищ Гнойный – с матом. Были, конечно, витиеватые рифмоплетения и даже мысли, но они должны были быть по определению.

Чего я не очень ждал, так это бесконечной агрессии и ненависти по отношению к сопернику. Ребята не соревновались в стихоплетстве, рифмах, мыслях, они просто убивали друг друга словом под громкое улюлюканье толпы.

На ум пришли гладиаторские бои в Древнем Риме, но в отличие от них, где один погибал на радость толпе, в баттле оба противника остаются живы, и облив друг друга словесными помоями, продолжают ненавидеть друг друга.

Кто-то может возразить – это ведь баттл, они состязаются по законам жанра, никакой ненависти нет. А я вот думаю, что она остается, и никуда не девается после прекращения боя. Ну а как иначе? Ведь чтобы что-то сказать, надо пропустить мысль через себя, особенно, если речь идет о рифмованном диалоге двух людей. Говорить стихами, не пропуская их через себя, невозможно. И в этом весь ужас происходящего – плодить ненависть на потеху публике.

Слово действует сильнее, чем кулак, оно больнее, его слышат и воспринимают окружающие, оно действует на них и в них. Словом можно созидать и творить. А можно убивать. В мире, где ненависть, зло и боль стали привычными, рэп-баттл может показаться детским лепетом. Но ведь со слова все начинается.

Мысль материализуется в слово и в действие. И если слово несет ненависть и агрессию, то породить оно может лишь зло. Зло как действие. И это зло потребляет общество, в котором зародилось слово.

В этом смысле рэп-баттл мало чем отличается от смертельного боя гладиаторов. Он так же доступен для современного человека, как и Колизей для жителя вечного города. А в силу доступности интернета его смотрят миллионы, поглощая все то, что вещают рэперы. И кто бы что ни говорил, агрессия и ненависть заражает, порождая еще большее зло.

А что же мейхана? А там, на мой взгляд, все проще и понятней. Это народное поэтическо-музыкальное творчество. Как и традиционный рэп, мейхана существует и вне состязательного жанра, может исполняться отдельным произведением согласно законам традиции, под ритмичный, зачастую музыкальный, аккомпанемент. Распространенный вариант мейханы – состязательный, когда мейханщики, импровизируя, без подготовки сочиняют краткие куплеты на разные темы, при этом рифма и куплет задается начинающим или обговаривается перед началом. При этом количество участников не ограничено.

Но, главное, что в мейхане нет ненависти и агрессии. Есть шутки, остроты, подколы, но нет ничего такого, что позволяют себе участники рэп-баттлов. Никакого унижения или оскорбления – это вообще недопустимо и невозможно. Вообще, к словам в Азербайджане отношение весьма серьезное. Тут не встретить громко матерящихся на улице, нет в стельку пьяных, пристающих к окружающим людей.

За каждое неосторожное слово можно крепко схлопотать, особенно, если оно произнесено в присутствии женщин. Поэтому невозможно представить себе матерящихся мейханщиков, унижающих друг друга и поливающих грязью.

И пусть современная мейхана не сильно блещет интеллектом, пусть куплеты не столь пространны, как тирады рэперов, пусть ролики с часовым баттлом не смотрят миллионы, пусть фраза «ты кто такой, давай, до свидания!» стала интернет-мемом, но мейхана не учит ненависти и агрессии, и в этом ее отличие от рэп-баттлов, где унижение и оскорбление соперника становится приоритетом.

С уверенностью могу сказать, что рэп и мейхана – это не одно и то же, и для себя, наверное, раз и навсегда, скажу рэп-баттлу – «Ты кто такой? Давай, до свидания!»".