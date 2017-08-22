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Haşdi Şabi milislerinin yaşları 9 ila 18 arasında değişen çocuklara çatışma tekniği ve silah eğitimi verdiği ortaya çıktı

2017-08-22 18:09 | www.trend.az | 0

İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Kerkük yakınlarındaki bir kampta çocuklara silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Mahalli bir yetkilinin New Arab sitesine yaptığı açıklamaya göre, kampta yaşları 9 ila 18 arasında değişen yüzlerce çocuk Şii milis liderlerinden her türlü silah kullanımı ve çatışma teknikleri eğitimi alıyor. Çocukların eğitildiği kampın Kerkük'ün güneyindeki Beşiri köyünde olduğu belirtiliyor.

KAYNAK YENİ ŞAFAK

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