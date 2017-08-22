Россия подписала контракт на поставку Турции С-400

2017-08-22 18:14 | www.apa.az | 6

Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции подписан, но еще не вступил в силу.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Контракт подписан, но ещё не вступил в силу», - сказал он.

Он также добавил, что работа в этом направлении продолжается, остались технические нюансы.

Отметим, «Триумфатор» (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. «Триумф» - наименование экспортной версии.