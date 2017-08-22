Азербайджанский борец заставил армянина пожалеть о выходе на ринг – ВИДЕО

2017-08-22 17:38 | www.oxu.az | 5

В Париже проходит чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день чемпионата на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляют еще четверо спортсменов, из которых лишь один дошел до полуфинала.

Эльвин Мурсалиев (80 кг) неожиданно победил на старте двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова (Россия) - 2:2, а затем досрочно одолел Эдгара Бабаяна (Польша) - 8:0. В четвертьфинале Мурсалиев победил Зиеда Оуаграма (Марокко) - 2:0, но в полуфинале уступил Радзику Кулиеву (Беларусь) - 3:3. Он будет бороться за бронзу.

Талех Мамедов (59 кг) победил в 1/16 финала Максима Кашарски (Беларусь) - 2:1, а потом одолел Виктора Чобану (Молдова) - 12:9. В четвертьфинале он уступил Канубеку Жолчубекову (Кыргызстан) - 2:3. Жолчубеков проиграл до финала, после чего Талех завершил выступление.

66 кг. Кямран Мамедов проиграл на старте Хансю Рю (Корея) - 1:2.

130 кг. Сабах Шариати проиграл в 1/8 финала Миколе Кучмию (Украина) - 1:2. Кучмий не дошел до финала, после чего Шариати завершил выступление.

Напомним, что в первый день чемпионата Азербайджан представляли четверо борцов, которые не смогли завоевать медали.

Э.А.

