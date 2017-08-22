Проголосуем за видеоролик, повествующий о туристических возможностях Азербайджана

2017-08-22 17:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На официальной интернет-странице Всемирной туристской организации ООН участвует в голосовании видеоролик, отражающий туристические возможности Азербайджана.

Как сообщает во вторник министерство культуры и туризма Азербайджана, видеоролик, победивший в голосовании, на 22-ой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в китайском городе Чэнду будет удостоен премии "People's Choice Award".

Проголосовать за видеоролик можно, пройдя по следующей ссылке: https://goo.gl/j4rDK2

(Текст: Талех Агавердиев)