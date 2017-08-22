Стали известны другие преступления хулигана, угрожавшего оружием водителю автобуса

2017-08-22 17:48 | www.oxu.az | 2

Вчера в ночные часы в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района был задержан 29-летний Оруджев Орхан, который угрожал пистолетом водителю автобуса в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Во время обыска у задержанного был обнаружен пневматический пистолет и 7 граммов героина.

В ходе предварительного расследования было установлено, что несколько дней назад Орхан Оруджев совершил еще одно преступление. На территории Ясамальского района злоумышленник путем угроз и мошенничества присвоил себе 16 тысяч манатов, принадлежавшие другому лицу, за что и был объявлен в розыск.

Решением суда в отношении Орхана Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.

Э.А.