Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 года

2017-08-22 17:54 | www.oxu.az | 2

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 года.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первое место занял Марк Уолберг, заработавший за 2017 год 68 млн долларов США.

Второе место досталось Дуэйну Джонсону (65 млн долларов), третье — Вину Дизелю (54 млн доллара).

Далее следуют Адам Сэндлер (50 млн долларов), Джеки Чан (49 млн долларов), а также Роберт Дауни-младший (48 млн долларов) и Том Круз (43 млн доллара).

В десятку вошли актеры из Болливуда. Восьмую строчку занял Шахрукх Кхан (38 млн долларов), ниже расположились Салман Кхан (37 млн долларов) и Акшай Кумар (35 млн долларов).

Дальше в рейтинге следуют Крис Хемсворт (31,5 млн долларов), Том Хэнкс (31 млн долларов) и Сэмюэл Джексон (30,5 млн долларов).

Звезда фильма «Ла-ла-ленд» Райан Гослинг заработал 29 млн долларов и занял 14 место в списке Forbes. Далее идет Райан Рейнольдс с 21,5 млн долларов, Мэтт Деймон 21 млн долларов, Джереми Реннер с 19 млн долларов, Крис Эванс с 18 млн долларов.

Крис Пратт, заработавший 17 млн долларов, занимает 19-ю строчку. Замыкает список Марк Руффало с доходом в 13 млн долларов.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис 2017 года.

A.C.

