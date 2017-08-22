Армения известна в мире как ненадежный союзник - азербайджанский депутат

2017-08-22 17:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Армения всегда была неискренна со своими союзниками, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде, комментируя армяно-российские отношения.

Депутат сказал, что дружественные отношения Армении с Россией однозначно можно назвать "фальшивыми".

"Во всех своих действиях Армения ведет двойную игру в отношении России. С одной стороны, она является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с другой – налаживает тесные связи с НАТО, участвует в его военных учениях, пытается максимально воспользоваться его программами. Армения является членом Евразийского экономического союза, но в то же время пытается поднять отношения с Евросоюзом аж до уровня ассоциированного члена", - сказал депутат.

Мирзазаде отметил, что предпринимаемые Арменией шаги, которые противоречат интересам официальной Москвы, уже не вызывают удивления и у российских политиков.

"Армения принимает сторону, которая потворствует ее интересам, заключающимся в материальной выгоде, территориальных претензиях к соседним государствам, фальсификации истории. До сих пор никто не обращал особого внимания на этот вопрос, однако теперь мир постепенно прозревает в отношении Армении. Даже в самой России пытаются дать политическую оценку действиям Армении. Я считаю, что если бы на сегодняшний день Армения не была бы зависима от России в политическом, экономическом и военном плане, она могла бы быть ее врагом номер один", - сказал Мирзазаде.

По его словам, так как армянская государственность возникла в результате исторической случайности, то и руководители этой страны не смогут построить серьезной и дальновидной политики.

"Нынешнее руководство Армении пришло к власти вследствие оккупации части азербайджанских земель. Однако это ничего не дало Армении ни с экономической, ни с политической точки зрения. Сегодня Армения находится в тяжелом, нищенском положении, что наглядно показывает тот факт, что эта страна постоянно перебегает от одного политического полюса к другому. Считаю, что сегодня если какая-то сторона и делает Армении предложение наладить отношения, то только с целью использовать ее. Так, армянское государство сегодня известно в мире как несерьезный, ненадежный союзник, поэтому для любого государства бесперспективно строить с Арменией долгосрочные отношения", - сказал Мирзазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)