Япония выделила на проекты в Азербайджане кредиты на $1,1 млрд

2017-08-22 17:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - За 25 лет сотрудничества правительство Японии выделило Азербайджану кредиты на 1,1 миллиарда долларов для реализации различных проектов в сферах энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства и развития человеческого капитала, сообщает во вторник посольство Японии в Азербайджане.

До сегодняшнего дня в рамках грантовых программ Азербайджан также получил от Японии 18,95 миллиона долларов. Эти средства были направлены на проекты в сферах сокращения бедности, социальной защиты, инфраструктуры, здравоохранения и других.

Согласно сообщению посольства, в рамках очередной грантовой программы завтра состоится церемония открытия медицинского пункта в селе Ашагы Тала Загатальского района. Грантовое соглашение о строительстве медпункта было подписано в начале года, а сумма соглашения составила 83 197 долларов.

Всего же правительство Японии реализовала в Загатальском районе Азербайджана восемь проектов на сумму в 795 тысяч долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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