В Лянкяране подожгли автомобиль «Азеришыг»
2017-08-22 18:00 | www.oxu.az | 2
В Лянкяранском районе подожгли автомобиль, принадлежащий ОАО «Азеришыг».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в городе Лиман на улице Ази Асланова.
Согласно сообщению, на данной улице между работниками, направленными на территорию для отделения электрокабелей от сети, и местными жителями возник спор. Во время спора группа лиц, вылив на машину воспламеняющееся вещество, подожгла автомобиль.
В итоге, загорелся двигатель автомобиля с подъемным краном марки «Газель» с государственным регистрационным номером 18-AC-061, управляемым Низамом Мирза оглу Гасымовым. Пожар был потушен жителями.
На место происшествия были вызваны сотрудники Противопожарной части министерства по чрезвычайным ситуациям.