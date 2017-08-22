Госкомитет о преподавании религии в школах

2017-08-22 18:10 | www.oxu.az | 2

Государственный комитет по работе с религиозными структурами против введения в учебную программу средних школ предмета «религия».

Как передает Oxu.Az, заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмаилов заявил АПА, что в Азербайджане по законодательству государственная образовательная система отделена от религии, с этой точки зрения о преподавании религии в средних школах речи быть не может.



«Однако ознакомление с религиоведением, религиозно-познавательными и религиозно-философскими предметами, священными книгами может быть включено в образовательную программу государственных учебных заведений. Анализ религиозной ситуации в Азербайджане, а также опыт светских стран доказывают, что предоставление молодому поколению знаний о религии является очень важным. Самым подходящим для этого местом является учебное заведение. Если молодые люди будут получать знания о религии не там и не от тех, то этот пробел в знаниях постараются заполнить радикальные религиозные группы и течения.



Поэтому очень важно, чтобы в учебных заведениях получали информацию обо всех религиях, в частности об исламе. Что же касается того, в каком классе, в какой форме учащимся будет предоставляться подобная информация, то это педагогический вопрос. Существует необходимость расширения содержащейся в учебниках информации о религиях. В настоящее время Госкомитет по работе с религиозными структурами в рамках своих полномочий осуществляет сотрудничество в данной сфере с различными структурами», - сказал Г.Исмаилов.



Отметим, озвучиваются различные мнения относительно преподавания в школах религии в качестве отдельного предмета.