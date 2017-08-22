Российский спецназ тренируется в горах Армении

2017-08-22 18:15 | www.oxu.az | 4

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) России, дислоцированные в Армении, впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Согласно информации, в учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье.

В ходе подготовки, под руководством инструкторов, группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» на высоте над уровнем моря более 2 тыс. метров. Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника.

Н.О.