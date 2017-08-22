В КНДР заявили о готовности совершить ракетный удар по США

2017-08-22 18:20 | www.oxu.az | 2

Временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп в интервью РИА Новости заявил, что КНДР завершила подготовку удара по Гуаму, передает Oxu.Az.

«Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Все будет зависеть от того, будут ли США разумно вести себя», - отметил он.

По словам дипломата, если Вашингтон не будет этого делать, то «получит очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром».

В ночь на 9 августа вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.

По данным телеканала NBC, Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам КНДР на случай, если Трамп отдаст такой приказ.

Тем не менее, позже КНДР отложила запуск, добавив, что все равно готова нанести ракетный удар.

Н.О.