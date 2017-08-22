Президент Азербайджана выделил дополнительные средства на благоустройство Гедабека

2017-08-22 18:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Гедабек.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гедабек из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти Гедабекского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.