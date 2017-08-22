Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан - премьер

2017-08-22 18:32 | www.trend.az | 2

Первым на призыв Грузии о помощи в связи с продолжающимися на территории страны лесными пожарами отозвался Азербайджан, сказал, выступив со специальным заявлением, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, передает во вторник Грузия-Online.

Премьер-министр высоко оценил помощь, оказанную соседними странами в предотвращении стихийного бедствия.

«Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан. Прибывший вчера из Азербайджана вертолет уже участвует в тушении пожара. Отправленные Турцией два вертолета также скоро присоединятся к процессу», - сказал Квирикашвили.

Глава правительства отметил, что российская сторона также выразила готовность оказать помощь Грузии, но в этом нет необходимости.

Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешает полностью потушить пожар. В связи с пожаром функционирует специальный штаб.