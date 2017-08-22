В Бахрейне потребовали от Катара компенсаций за «поддержку терроризма»

2017-08-22 18:30 | www.oxu.az | 2

Депутаты парламента Бахрейна потребовали от правительства начать судебный процесс против Катара и потребовать от него денежных компенсаций за «поддержку» экстремистских организаций в королевстве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Бахрейнское агентство новостей (BNA) со ссылкой на первого заместителя спикера парламента Али аль-Аради.

По его данным, бахрейнские парламентарии также считают Катар ответственным за разжигание ситуации в островном государстве в 2011 году.

«Наша ответственность как депутатов заключается в правовых шагах на местном и международном уровнях, направленных на требование компенсаций от правительства Катара за поддержанные им теракты», - сказал аль-Аради.

Он указал, что «необходимо потребовать от Дохи выплатить денежные компенсации всем пострадавшим в Бахрейне от вовлеченности Катара в поддержку террористических организаций». Для этого он потребовал от правительства создать специальную комиссию по приему таких жалоб.

По словам вице-спикера, в настоящее время в парламенте идут консультации, по итогам которых могут быть приняты меры против правительства Катара. В частности, властям страны может быть предъявлено требование о выплате компенсаций.

Ранее генпрокурор Бахрейна объявил о начале расследования, связанного с обнародованной в телевизионном эфире записью телефонного разговора между бывшим премьер-министром Катара и лидером шиитской оппозиции во время массовых демонстраций в Бахрейне в 2011 году. Власти Бахрейна расценили этот разговор, в котором бывший премьер выступал в роли посредника между сторонами конфликта, как доказательство причастности Катара к разжиганию протестов в Бахрейне и попыткам свержения власти.

Н.О.