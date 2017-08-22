Выделены средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Шамкире

2017-08-22 18:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Шамкир.

Согласно распоряжению, с целью строительства одного жилого 54-квартирного здания для улучшения жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в городе Шамкир из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти Шамкирского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжении.