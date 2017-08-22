США внесли в санкционный список 4 россиян и 1 компанию

2017-08-22 19:00 | www.apa.az | 2

Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».

Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.