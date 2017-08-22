Вынесено заключение по факту смерти от бешенства 5-летней девочки в Сумгаите, врачи наказаны

2017-08-22 19:03 | www.apa.az | 2

Объявлено решение Медицинского совета отдела здравоохранения города Сумгаит по факту смерти от бешенства 5-летней девочки.

Как сообщили АПА в Минздраве, случай заражения бешенством был расследован соответствующей комиссией, которая приняла решение: «В результате расследования было установлено, что Микаилзаде Зейнаб Эльчин гызы (2012 г.р.) была доставлена родителями в травмпункт 31 июля в 16:30. У ребенка были раны на голове и лице. По словам родителей, примерно 30 минут назад ребенка укусила бездомная собака. В травмпункте ребенку была введена антирабическая вакцина и столбнячный анатоксин. З. Микаилзаде была помещена в травматологический отдел. Ей была оказана первая помощь.

Раны были обработаны, сделаны болеутоляющие и симптоматические уколы, привита необходимая вакцина, взяты лабораторные анализы. В следующие 4 дня состояние здоровья ребенка улучшилось. 1-2 августа с участием завотделом был проведен медосмотр девочки о поставлен диагноз. 3 августа ребенку во второй раз была введена антирабическая вакцина. 4 августа состояние ребенка было оценено как удовлетворительное, в ранах наблюдалась грануляция. По настоянию родителей ребенок был выписан домой. Девочке было рекомендовано лечение у травматолога и педиатра поликлиники. Центр гигиены и эпидемиологии выдал направление в Бакинский клинический медицинский центр для введения сыворотки. 14 августа родители девочки обратились в детский травматологический Сумгаита в связи с наблюдающейся на протяжении нескольких дней повышенной температурой тела ребенка. Была проведена консультация с врачом-инфекционистом. После согласования с главным врачом больницы инфекционных болезней № 3 города Баку ребенок был госпитализирован. 17 августа девочка скончалась в этой больнице от бешенства».

Отмечено, что в связи с данным инцидентом в Городском медицинском совете Сумгаита состоялась широкая дискуссия. 18 августа вопрос широко обсужден в присутствии заместителей главы ИВ города и представителей других городских организаций, принято решение по обезвреживанию бездомных собак в городе.



Согласно решению Медицинского совета городского отдела здравоохранения, за досрочную выписку из больницы ребенка по устной просьбе родителей, невыдачу уведомления об этом территориальной детской поликлинике номер 1, врачу-ординатору Больницы скорой медицинской помощи города Сумгаит Махалу Мамедову вынесен строгий приговор с последним предупреждением, начальнику отдела Махарат Хасаевой – выговор.



Кроме того, принято решение об организации в СМИ выступлений врачей в целях просвещения населения относительно болезни бешенства, а также поднятии перед ИВ Сумгаита и соответствующими городскими организациями вопроса о большом количестве бездомных собак в городе и опасности, которую они представляют для населения.