Террористы признались, что готовили более масштабные атаки в Барселоне

2017-08-22 19:31 | www.trend.az | 2

Подозреваемые в причастности к совершению терактов в Испании признались во время допросов в суде, что террористы планировали более масштабную атаку в Барселоне, в том числе в главной достопримечательности города - Храме Святого Семейства, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на новостное издание El Mundo.

Четверых главных подозреваемых доставили в суд для начала судебного рассмотрения примерно в 9.00. Так, из заявлений подозреваемых стало известно, что террористы готовили "более масштабную" атаку на Барселону, а совершенные теракты стали лишь альтернативой главному сценарию, который подготавливался несколько месяцев. Издание сообщает, что изначально планировалось привести в действие мощное взрывное устройство, известное как "Мать Сатаны", и после того как этот план провалился, террористы провели ряд терактов с использованием автомобилей.

Также стало известно, что закупка компонентов для взрывного устройства и подготовка к терактам велась за счет средств, вырученных в результате продажи ювелирных украшений, вероятнее всего, ранее похищенных. К настоящему моменту известно, что прокуратура попросила суд поместить под стражу одного из подозреваемых - Мохаммеда Хули Кемляля, его адвокат подал заявление с просьбой об освобождении с мерами предосторожности.

По данным источников газеты, Кемляль признался, что планировались атаки в районе главных достопримечательностей города, включая знаменитое творение Гауди - Храм Святого Семейства.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что подозреваемые будут помещены под стражу в пенитенциарный центр Сото-Дело-Реаль в провинции Мадрид, подозреваемым будут предоставлены услуги адвокатов из Мадридской ассоциации адвокатов. Несмотря на то, что все четверо свободно владеют испанским языком, в случае необходимости им будет предоставлен владеющий арабским языком переводчик.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.