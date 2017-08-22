США добавили россиян в санкционный список по Северной Корее

2017-08-22 19:39 | www.oxu.az | 4

Американские власти внесли в санкционный список, направленный против Северной Кореи, 10 организаций и 6 физических лиц из России и Китая.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте Минфина США.

Как указано в документе, эти меры направлены на резидентов третьих стран, которые в нарушение международных санкций продолжают оказывать Пхеньяну помощь в разработке ракетной и ядерной программ, способствуют торговле энергоносителями с КНДР, а также занимаются трудоустройством северокорейских рабочих в своих странах.

По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, нельзя допустить, чтобы Пхеньян продолжал получать доходы, которые идут на разработку оружия массового уничтожения с целью дестабилизации ситуации в регионе.

С.Б.

