В Польше начали уголовное расследование против экс-президента Леха Валенсы

2017-08-22 19:44 | www.trend.az | 4

Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы, сообщил замгенпрокурора страны Анджей Позорский, передает РИА Новости.

Валенсу подозревают в ложных показаниях по вопросу сотрудничества со спецслужбами во времена Польской Народной Республики.

"29 июня 2017 года прокурор Главной Комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний, призванных служить в качестве доказательства в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", - цитирует Позорского агентство PAP.

Позорский пояснил, что, в частности, во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение.

"Однако в конце июня этого года ведущие расследование прокуроры IPN посчитали, что более 50 документов, относящихся к 1970-1976 годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой", - пояснили в прокуратуре.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек".

Экс-президент не признал подлинность этих документов, заявляя, что спецслужбы подделали документы ради обогащения за счет несуществующего "агента".

Бывшего польского лидера и ранее обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда обнаружились документы об агенте, вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000 году суд постановил, что не имеет достаточных доказательств для того, чтобы признать Валенсу информатором, поскольку на тот момент в распоряжении экспертизы имелись только копии документов.