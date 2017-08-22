Спасательная группа МЧС Азербайджана привлечена к тушению лесных пожаров в Грузии

2017-08-22 19:53 | www.apa.az | 4

«По просьбе правительства Грузии, по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью оказания помощи в тушении пожара в Боржоми–Харагаульском национальном парке 22 августа специальная спасательная группа МЧС, оснащенная спасательной противопожарной техникой и оборудованием, отправилась в Грузию».

Об этом АПА сообщили в МЧС.

В сообщении говорится, что спасательная группа, которая будет участвовать в тушении пожара в Боржоми–Харагаульском национальном парке, состоит из 10 пожарных машин и 79 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС (оснащенные индивидуальными противопожарными средствами), 4 единицы техники и 10 человек личного состава Войск гражданской обороны (ВГО): «Также с целью проведения более оперативных спасательных и противопожарных операций на территории со сложным рельефом 26 спасателей Службы спасения особого риска были командированы для высадки десанта на 2 вертолетах Государственной пограничной службы Азербайджана. Для обеспечения оперативной и эффективной деятельности, жизненных условий и отдыха командированной для тушения пожара спасательной группы Министерства планируется установка предназначенных для полевых условий палаток ВГО МЧС и полевой кухни. Все это будет обеспечено со стороны МЧС Азербайджана».

В целом, в зону стихийного бедствия привлечены 15 единиц техники МЧС Азербайджана, в частности 1 вертолет и 126 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек. 26 спасателей Службы спасения особого риска прибыли в Грузию на 2 вертолетах ГПС. Указанная другая техника и живая сила в ближайшее время пересекут государственную границу Азербайджан-Грузия.

Напомним еще раз, 22 августа 1 вертолет МЧС Азербайджана со специальным оборудованием и 11 человек личного состава присоединились к операции по тушению пожара.