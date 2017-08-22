В КНДР вновь пригрозили нанести удар по Гуаму

2017-08-22 20:10 | www.apa.az | 3

КНДР завершила подготовку удара по Гуаму и совершит его, если США не будут вести себя разумно. Как передает АПА, об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Все будет зависеть от того, будут ли США разумно вести себя. Если они не будут этого делать, то получат очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром", — сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".