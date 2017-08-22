Порошенко намерен предложить новое перемирие в Донбассе

2017-08-22 22:41 | www.apa.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в разговоре лидеров стран "нормандской четверки" поднять вопрос о введении перемирия в Донбассе накануне учебного года с 25 августа или 1 сентября.

"(В ходе переговоров в "нормандском формате" будет обсуждаться вопрос – ред.) относительно объявления режима прекращения огня с 25 (августа) или с 1 сентября, чтобы дети, наконец-то, хотя бы могли в школу пойти". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Порошенко в ходе выступления в Луганской области, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Президент Украины подчеркнул, что Киев не будет инициатором эскалации боевых действий в Донбассе, но любые попытки наступления получат решительный отпор.

"Хочу еще раз вас заверить, что никогда украинская власть не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток получат решительный и бескомпромиссный отпор", — заявил Порошенко.