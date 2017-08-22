Россия и Турция согласовали на выставке в Измире контракты на $820 млн

2017-08-22 23:30 | www.apa.az | 4

Российские и турецкие компании предварительно согласовали в ходе 86-й Измирской международной межотраслевой выставки контракты на сумму около 820 миллионов долларов. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов во вторник.

"Только по данным Российского экспортного центра, в формате MatchMaking было проведено 196 встреч, внушительным результатом которых стал выход на сумму порядка 820 миллионов долларов в ходе обсужденных контрактов", — сказал собеседник агентства.

Выставка-ярмарка в Измире проходила с 18 по 22 августа. Россия участвовала в ней в качестве страны-партнера.

В работе российской экспозиции приняли участие 45 компаний из различных секторов экономики Владимирской, Тульской, Липецкой, Воронежской областей, Ставропольского края, Татарстана и Северной Осетии.