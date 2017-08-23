В Гёйчае пожарные предотвратили возгорание заповедника «Туръянчай»

2017-08-23 00:30 | www.apa.az | 4

В Гёйчайском районе пожар на значительной территории произошел пожар. Как сообщает местное бюро АПА, пожар, вспыхнувший около 22.00 часов вечера, охватил горный участок между Гёйчайским и Агдашским районами. На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила МЧС, однако, машинам не удалось преодолеть гористый участок. Пожарным с наступлением темноты с трудом, вручную, удалось потушить пожар.

Во время пожара сгорела сухая трава и кустарник на участке 10 га.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на государственный заповедник «Туръянчай». Причина пожара пока не установлена.

По факту ведется расследование.