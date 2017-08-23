США вновь обвинили Россию в поставках оружия талибам

2017-08-23 00:45 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь бездоказательно обвинил Россию в поставках вооружения талибам в нарушение международных норм.

"Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава госдепартамента на брифинге, не приведя никаких подтверждений своих слов.

"Если кто-то хочет поставлять оружие, это должно делаться через правительство Афганистана", — сказал Тиллерсон в ответ на просьбу прояснить позицию США по этому вопросу. Журналист отметил, что накануне, оглашая новую стратегию США по Афганистану, президент Дональд Трамп не поднимал этого вопроса.

Ранее МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия поставляет оружие движению "Талибан".