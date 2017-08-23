Со дня оккупации Арменией Физулинского и Джабраилского районов Азербайджана прошло 24 года

2017-08-23 01:16 | www.apa.az | 3

Со дня оккупации вооруженными силами Армении Физулинского и Джабраилского районов Азербайджана прошло 24 года.

Как сообщает АПА, Физулинский район был захвачен армянскими военными формированиями 23 августа 1993 года и по сей день 125368 гектаров западной части (50 сел) района, общая территория которого составляет 139393 гектара, находятся под армянской оккупацией. На территории района, освобожденного от оккупации, расположены 13 поселков и 20 сел.

В 12 поселках, построенных на освобожденной из-под оккупации территории, временно расселены семьи вынужденных переселенцев. В настоящее время здесь проживает 51000 человек. В борьбе против армянской агрессии, начатой в 1988 году, воевали тысячи физулинцев, сотни жителей района стали шехидами, получили ранения, пропали без вести. В Физули шехидами стали более 1100 человек, 1450 жителей стали инвалидами.

Находящийся под оккупацией Физулинский район очень богат природными ресурсами. В районе имеются 2 месторождения известняка с запасами в 58858 куб. м. (Довлятйарлы, Дилагар), пригодными для производства кубиков, месторождение глины с запасами в 11211 куб. м. (Кюрдмахмудлу), пригодными для производства керамического кирпича, а также залежи смеси песка и щебня с запасами в 13053 куб. м. (Гуручай).

До оккупации Физулинского района были официально зарегистрированы 11 восточных чинаров, возраст которых исчисляется от 200 до 1400 лет. Эти уникальные деревья охранялись как природные памятники.

В 1960-80 годах, во время гидрогеологических поисково-разведывательных работ на горных и предгорных участках Физулинского района были обнаружены запасы вод, в том числе и грунтовых, относящихся к четвертому, меловому и юрскому периодам, в объеме 193 тысячи куб. м./сутки.

Оперативный центр, определяющий (отслеживающий) разрушительное воздействие на окружающую среду и природные запасы на оккупированной территории Азербайджана Министерства экологии и природных ресурсов выявил нижеуказанные факты уничтожения армянами природных запасов на территории района в период после оккупации:

1. Уничтожены все деревья в селе Довлятйарлы, известном своим огромным лесным массивом.

2. Вдоль всей дороги села Гочахмедли полностью вырублены деревья.

3. Уничтожены зеленые насаждения по правую и левую стороны дороги, ведущей в село Яглывенд.

4. В 2006-2009 годах более 35000 га территории района выжжены армянами.

Сегодня также день оккупации армянами Джабраилского района Азербайджана. В боях с армянскими оккупантами погибло 180 человек, в период режима прекращения огня – 6 человек. 14 сотрудников полиции, 60 гражданских лиц погибло, около 90 человек попали в плен или пропали без вести. 180 джебраилцев стали инвалидами Карабахской войны, 6 человек удостоены почетного звания Национального Героя Азербайджана.

С захватом армянскими вооруженными силами Джабраила, территория которого составляет 1050 кв. км., в оккупированной зоне остались 72 общеобразовательные школы, 8 больниц, 5 мечетей, 2 музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры. 61100 вынужденных переселенцев и 351 человек из семей шехидов из Джебраила временно расселены по 58 районам – Бейлаганском, Имишлинском, Сабирабадском, Билясуварском и др.

Джабраилский район обладает богатыми полезными ископаемыми и природной красотой. В районе имеются месторождения туфа с запасами в 2937 куб. м. (Тулус), пригодными для производства камня-кубика, месторождения строительного песка с общими запасами в 5434 куб. м. (Чахмагчай, Солтанлы), месторождения глины с запасами в 296 куб. м. (Гараджаллы), пригодными для производства кирпича, месторождения вулканического пепла с запасами в 6644 тонны (Гёярчин-Вейселли), пригодными для производства цемента, месторождения гажи с запасами в 1325 тонн (Минбашлы), месторождения известняка с запасами в 5226 тонн (Агтепе), месторождения смеси песка и щебня с запасами в 4130 куб. м. (Джафарабад), месторождения яшмы с запасами в 504 тонны (Шахверди) и месторождения халцедона с запасами в 1348 тонн (Чахмаггая).

В районе охранялись до оккупации Физулинского района 14 восточных чинаров крупного диаметра, возраст которых исчисляется от 200 до 1600 лет, и другие ценные деревья, а также в селе Дагтумас – пещера «Дивлер сарайы» как природный памятник.

В Джабраилском районе разрушены 120 архитектурных памятников, уничтожены леса, охватывающие просторные территории и состоящие из ценных разновидностей деревьев, подземные богатства с большими ресурсами, волшебные природные уголки самобытного Диридага, известного своей необыкновенной и самобытной флорой и фауной, богатые минералами водные источники.

В 2006 - 2007 годах армянскими захватчиками были сожжены более 16 тысяч гектаров территории района.