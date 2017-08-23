США приостанавливают выдачу виз по всей России на неопределенный срок

2017-08-23 02:17 | www.apa.az | 4

США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.