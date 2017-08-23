Путин проведет переговоры с президентом Армении

2017-08-23 02:39 | www.apa.az | 4

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с армянским коллегой Сержем Саргсяном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте сего года", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что лидеры обменяются мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорнокарабахского урегулирования.