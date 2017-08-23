Нетаньяху обсудит с Путиным перспективу присутствия Ирана в Сирии

2017-08-23 03:13 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует обсудить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным попытки Ирана создать военное присутствие в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на странице канцелярии израильского премьера в Facebook.

"Завтра я проведу встречу с российским президентом Владимиром Путиным… Я обсужу с ним попытки Ирана в ускоренном темпе установить военное присутствие в Сирии. Это, конечно же, свидетельствует об агрессии Ирана, которая не уменьшилась вследствие ядерного соглашения. Это также представляет проблему не только для Израиля, но и для всех народов Ближнего Востока и всего мира", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 23 августа проведет переговоры с Нетаньяху в Сочи. На встрече будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, сирийская проблематика и борьба с терроризмом.