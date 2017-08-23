Минуло 24 года со дня оккупации Физули и Джебраила

2017-08-23 00:12 | www.oxu.az | 4

Со дня оккупации Вооруженными силами Армении Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана минуло 24 года.

Как сообщает Oxu.Az, Физулинский район был захвачен подразделениями Вооруженных сил Армении 23 августа 1993 года и по сей день 125 368 гектаров западной части (50 сел) района, общая территория которого составляет 139 393 гектара, находятся под армянской оккупацией.

В борьбе против армянской агрессии, начатой в 1988 году, воевали тысячи физулинцев, сотни жителей района стали шехидами, получили ранения, пропали без вести. В Физули шехидами стали более 1 100 человек, 1 450 жителей стали инвалидами.

Сегодня также день оккупации армянами Джебраильского района Азербайджана. В боях с армянскими оккупантами погибло 180 человек, в период режима прекращения огня – 6 человек. 14 сотрудников полиции, 60 гражданских лиц погибло, около 90 человек попали в плен или пропали без вести. 180 джебраильцев стали инвалидами Карабахской войны, 6 человек удостоены почетного звания Национального Героя Азербайджана.

С захватом армянскими вооруженными силами Джебраила, территория которого составляет 1 050 кв. км, под оккупацией остались 72 общеобразовательные школы, 8 больниц, 5 мечетей, 2 музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры. 61 100 вынужденных переселенцев из Джебраила поселились в 58 районах – в Бейлаганском, Имишлинском, Сабирабадском, Билясуварском и др. районах.

С.Б.

